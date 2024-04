Juhász Péter nyilvánosan szembedicsérte Magyart, ahogy annak idején Márki-Zayt is

Most is hasonló a helyzet Magyar Péter kapcsán. Az mindenesetre már most látszik, hogy a Soros-család hazai hálózata felbukkant Magyar Péter körül, kísértetiesen hasonlóan, mint korábban Márki-Zay esetében. Az is feltűnő, hogy a nemzetközi média az indokoltnál energikusabban sztárolja a baloldal új reménységét, legutóbb az AP írt dicsérő cikket róla.