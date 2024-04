Elképesztő mennyiségű drogot foglaltak le egy tatai férfitól

A férfi 2022. január 24. előtt egy ismeretlen dílertől kokaint és amfetamint szerzett, hogy tovább árulja azokat saját vevőkörének. A férfi a drogok egy részét kisebb adagokra osztotta és önzáró műanyag tasakokba csomagolta, másik részét nagyobb adagokban

a mélyhűtőben, illetve a kamrában tárolta.

Az ügyészség kábítószerkereskedelem miatt emelt vádat a férfival szemben, és börtönbüntetés kiszabását, illetve az elkövetéshez használt eszközök, továbbá 5 millió forint elkobzását javasolta.

Mivel az általa lefoglalt drog jelentős mennyiségnek számít, legsúlyosabb esetben akár életfogytiglani börtönre is számíthat.

Néhány nappal ezelőtt egy budapesti garázsból foglaltak le több, mint egy mázsányi drogot, melyben amfetamin és marihuána is volt. Az ügyben három szerb és egy magyar férfit vettek őrizetbe. Tavaly szintén egy garázsból foglaltak le közel 50 kiló marihuánát Budapest II. kerületében. A két dílerről kiderült, hogy Szegeden laknak, és az ottani lakásukban is rejtegettek drogokat, melyet a rendőrök lefoglaltak, A bűnszövetség egyik tagját, egy magyar férfit azonban még továbbra is keresik a rendőrök. Szintén ebben a hónapban két kiló drogot foglaltak le Budapest XIII. kerületében, a Szent István körúton.

Néhány évvel ezelőtt pedig egy délszláv dílerbandától foglaltak le közel 80 kilónyi drogot, melyet egy óbudai társasház lakásában, illetve annak mélygarázsában tároltak. A bosnyák férfit és élettársát, illetve horvát társukat emiatt akár az országból is kitilthatják.

Pár éve egy ferencvárosi sörözőben foglaltak le 3,5 kilónyi új pszichoaktív anyagot, melynek ügyében hét férfit fogtak el. Mint kiderült, a banda országszerte több településen is tevékenykedett, többek között Budapesten, Makón, Kiskunhalason és Turán kereskedtek a szerrel. Tavaly pedig két kőbányai díler lakásáról foglaltak le amfetamint kilószámra, melyet ők maguk állítottak elő.

Győrben 2 férfitól összesen 14 kiló drogot sikerült lefoglalni, köztük 98 tő indiai kendert, azonban nem volt egyszerű dolguk a rendőröknek, hogy kézre kerítsék őket, egyikük el is menekült az akció során, ezért elfogatóparancs alapján keresték.

Tavaly februárban Szegeden összesen 12 helyszínen tartottak razziát a rendőrök, melynek eredményeképp 8 dílertől összesen 50 kilónyi drogot foglaltak le.

Forrás: Ügyészség