Karácsony csődbe vitte Budapestet, de legalább a gyurcsányisták kedvezményt kaptak

Karácsony úgy védte meg a budapesti színházakat, hogy a gyurcsányisták kedvezményt kaptak – mondta Dömötör Csaba Szabó Tímea (Párbeszéd) felszólalására. Karácsonynál egyébként bárki alkalmasabb Budapest vezetésére a jelenlegi jelöltek közül – tette hozzá a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Karácsony semmivel nem tud elszámolni az elmúlt időszakból - mondta.

Áll a város, és külföldi elemzések szerint a budapestiek 85 pluszórát töltenek dugóban, és ebben a főpolgármesternek óriási felelőssége van.

Dömötör felhívta a figyelmet arra is, hogy csődközeli helyzet van Budapesten, miközben 200 milliárdos tartalékkal vette át azt Karácsony. Az államtitkár rámutatott arra is, hogy Karácsony képtelen önálló döntéshozatalra, amit jól mutat az is, hogy már most Gyurcsányékat támogatja a 2026-os parlamenti választáson.