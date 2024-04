Karácsony Gergely az MVM Dome előtt szelfizett, majd bent bulizott, pedig ha rajta múlik, fel sem épül

A 2019-es kampányt Karácsony Gergely végigfutkározta azzal, hogy majd ha ő nyer, akkor megakadályozza az építkezést, mert hát, ugye, a stadionstop az nagyon fontos dolog.

"Ehhez a magas színvonalú érveléshez a teljes dollármédia is felsorakozott akkoriban, lihegve a főpolgármester után. Elmondtuk akkor is, hogy a létesítmény számtalan nagyszerű programnak ad majd otthont nemcsak a sport, hanem a kultúra terén is, kiállítások, rendezvények, miegyebek, de csak nem értettek a szóból, keltették a rossz hangulatot és a gyűlöletet minduntalan" – emlékeztetett a frakcióvezető.

Kocsis visszaemlékezése szerint Karácsony megválasztását követően a főváros számos adminisztratív akadályt gördített a beruházás elé, melyek ellenére, ha késve is, de elkészült az Eb-re.