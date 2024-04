Nagy bajban van Karácsony Gergely: egyre több bűncselekmény derül ki a hídpénzbotrányban

Bízva a nyomozó hatóság hatékony működésében, illetve látva, hogy az NNI-nél is tettek feljelentést, alappal vélelmezhetjük, hogy ki fog derülni, történt-e és milyen bűncselekmény(ek). A KEHI februárban indított eljárást az ügyben, és április 12-én hozta nyilvánosságra a jelentését. A KEHI jelentés megállapításai szerint az A-Híd Zrt. összesen bő 1,5 milliárd forintot utalt át a Sunstrike Hungary Kft. (a továbbiakban: Sunstrike) részére, három alkalommal pedig már a Lánchíd-szerződés előtt is fizetett a részvénytársaság a Sunstrike-nak. A KEHI időbeni összefüggést lát ezen utalások és a közbeszerzési eljárás folyamata között. A Sunstrike ezen bevételeiből 1,5 milliárd forintot tovább utalt két ügyvédnek, amelyből több, mint 1,3 milliárd forintot pár nappal az utalások után, több részletben készpénzben felvettek.

A Lánchidat az eredeti terveknél kevesebb műszaki tartalommal, 5 milliárd forinttal drágábban újították fel. Ezek mellett számos, fentebb említett gyanús pénzmozgás is történt.

A jelenleg ismert történések fényében számos bűncselekmény gyanúja felvetődik. Budai Gyula hivatali vesztegetés gyanújával tett említett feljelentése kapcsán megjegyzendő, hogy a hivatali vesztegetés kapcsán felvetődik a hivatali vesztegetés elfogadásának, mint sui generis bűncselekmény elkövetésének a gyanúja is. A Btk. 294. § (1)-(2) bekezdése szerint az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személy által kért vagy harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt vezető beosztású hivatalos személy követi el.

Karácsonyék komoly bajban lehetnek.

Hogyan hathat a baloldali pártok megítélésére ez az egész ügy?

Fontos hangsúlyozni, hogy a botrány nem csupán itthon, de az Európai Unióban is károkat okozhat a magyar baloldalnak. A Lánchíd felújítása körül kialakult korrupciós botrány kivizsgálása szükséges, így annak alapos tisztázása is, hogy a fővárosi önkormányzat által az Európai Beruházási Banktól felvett hitelek felhasználása során minden törvényesen történt-e. Felvetődik az is, hogy Karácsony Gergely és a balliberális többségű Fővárosi Közgyűlés részéről történt-e mulasztás a korrupciógyanús ügyek kivizsgálásának elmaradása kapcsán.

A baloldali pártok megítélése a választók körében konstans jelleggel negatív, amit a közvélemény-kutatások is bizonyítanak: még a jelenleg legerősebbnek mért baloldali formáció (DK, MSZP és Párbeszéd-Zöldek együttműködése) támogatottsága (13%) sem éri el a Fidesz-KDNP pártszövetségének egyharmadát (47%).

A júniusi választásokra összeállt baloldali hármas tömböt, de a progresszívebb Momentum pártot is érzékenyen érintheti a fővárosi pénzügyi botrány, miközben az ellenzéki térfélen már egy új kihívással (Magyar Péter pártjával és mozgalmával) is szembe kell nézniük.

Az ügy tehát tovább tépázhatja az „óbaloldal”, illetve a már több választási eseményen is leszerepelt liberális erők renoméját, így a hídpénzbotrány végső soron a – politikai kalandorként fellépő Magyar Péteren kívüli – egész baloldal megítélésére alapjaiban kihathat majd, amelynek a kegyelmi ügy óta amúgy sem lett érdemben magasabb a támogatottsága. Jelen ügy is rámutat arra, mi lehet az oka annak, hogy Budapest vezetését 2019-ben 200 milliárd forinttal vette át a baloldal, most pedig üres a kassza, és pénzhiánnyal küszködnek.

A korrupció 2010 előtt átszőtte, és 2019 után is átszövi a főváros működését, nem véletlenül állítja a Fidesz, hogy Budapesten változás kell.

