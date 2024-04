Újabb drámai részletek a bőnyi késelésről: még az ajtó is véres volt

Rendőrök lepték el a bőnyi Szent István Általános Iskolát hétfőn reggel. A rendőröket 8 óra 45 perckor értesítették, hogy

egy hatodikos lány megszúrta az osztálytársát.

A megkéselt kislány súlyosan megsérült, a mentők mentőhelikopterrel vitték kórházba.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Az iskolánál még a támadás után több órával is helyszíneltek a rendőrök. Az Origónak egy fiú, hogy a késelő lány szülei gyakran vitatkoznak, az apa rendszeresen veri az anyát. A kislány emiatt többször is elmenekült otthonról, ez vasárnap este is megtörtént.

Nem láttuk rajta, hogy zaklatott lenne, viszont a lánnyal, akit megkéselt, vele többször is összeveszett korábban, velünk, az osztálytársaival pedig agresszív volt. Amikor kicsengettek az óráról ketten maradtak a teremben, akkor szúrta meg

– mondta megcsukló hangon a fiú.

A késelés után a szülőket egy Facebook csoportban tájékoztatta az iskola a történtekről és arra kérték őket, hogy menjenek el gyerekeikért az iskolához. A gyerekek sokkos állapotban többen sírva várták a szüleiket, akiket csak családtagok vihettek haza. Akiket nem tudtak elvinni a szüleik, azoknak felügyeletet biztosított az iskola.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Egy helyi asszony éppen a rokonát ápolta, amikor megkapta az értesítést arról, hogy baj történt. Azonnal elindult a gyerekéért az iskolába. Elmondása szerint akkor még nem tudta, hogy mi történt, de sok síró gyereket látott az iskola előtt, ezért sejtette, hogy nagy baj történt.

„Amikor a lányom kijött az iskolából elmondta, hogy az egyik hatodikos kislány megkéselte az osztálytársát” – mondta az asszony az Origónak, aki nem lakik messze a késelő lánytól.

„Reggelente szoktam őt látni, vagy az anyjával, vagy az apjával. Nem néztem volna ki belőle, hogy ilyesmire képes” – mondta, majd hozzátette, hogy a lánya elmondása szerint

a késelés után még az ajtó és véres volt.

A történtekkel kapcsolatban más helyiektől azt hallotta, hogy vasárnap kint voltak a rendőrök a késelő diák házánál. Azt már nem tudta megmondani, hogy azért voltak-e ott, mert a férfi megverte a feleségét. Az asszonynak az egyik tanár megemlítette, hogy a héten nem biztos, hogy folytatódik az oktatás az iskolában.

Bőny polgármestere, Szabó Csaba a Kisalföldnek elmondta, hogy a késelés a reggeli tanóra végén történt, a lány egy otthonról hozott késsel szúrta le az osztálytársát.

Az eset után a rendőrség sajtótájékoztatót tartott, és Nagy Ágnes rendőrezredes elmondta, hogy a késelő lány listáét írt, amire pirossal azoknak az osztálytársainak a nevét írta fel, akiket meg akart ölni, zölddel pedig azokét, akiket nem. A megkéselt lány állapota életveszélyes, de stabil.

