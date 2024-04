Hasba szúrta a saját fiát egy részeg apa

Válása után egy apa négy gyereke közül csak két felnőtt fiával maradt az egykori közös családi házban. A férfi az egyik fiával folyamatosan veszekedett, akivel rendszeresen együtt is ivott. Általában mikor a fiú és apja is lerészegedett, mindig veszekedni kezdtek, ráadásul előfordult olyan is, hogy egy-egy vita verekedésig fajult. Így történt, hogy 2022. április 10-én is, mikor mindketten nagy mennyiségű alkoholt megittak, az este folyamán megint veszekedtek. Azonban a vita miatt az apa dühös lett és

a dohányzóasztalon lévő 8,5 centis bicskát felkapta, majd azt a fia hasába szúrta.

A fiút a férfi élettársa vitte kórházba életveszélyes sérülésekkel.

A bíróság az apát életveszélyt okozó testi sértés miatt 2 év felfüggesztett börtönre ítélte, valamint a próbaidőre elrendelte pártfogó felügyeletét.

Az ítélet ellen azonban az ügyészség fellebbezést nyújtott be, amiben súlyosbítást kért. Ugyanis a bíróság megállapította, hogy a férfi egy évtizede rendszeresen iszik, emiatt pedig családtagjaival szemben agresszív.

Kecskeméten egy férfi szúrta hasba barátját, akik mindketten hajléktalanként éltek a városban és gyakran együtt iszogattak. Majd február 25-én egyikük azzal gyanúsította a másikat, hogy az ellopta a telefonját. Ezért másnap mikor találkoztak az akkor már részeg férfi számon kérte ismerősét a telefonon hollétéről, de ez csak egy csúnya vitához vezetett, aminek során a dühös férfi kést vett elő és azzal hasba szúrta barátját, akinek a szúrás miatt életveszélyes sérülései lettek.

Egy szigethalmi nő férjét szúrta mellkason, aki ráadásul a támadáskor a házuk hálószobájában aludt. Tavaly július elsején történ ez a kegyetlen támadás mikor egy házaspár az otthonukban veszekedni kezdette, mert a férj a felesége előtt eldugta az italokat, ugyanis a nő akkora már teljesen lerészegedett. A feleség emiatt ideges lett és egy konyhából elővett késsel a hálószobába ment az alvó férje után és ott mellkason szúrta a konyhakéssel. A férfi a támadás után kifutott a házból és szól a szomszédoknak, akik azonnal hívták a mentőket, emiatt a férfi életét sikerült megmenteni.