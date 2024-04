Kiderült, hogy kik törték fel Nagy Grófo sírját, és az is, hogy mit vittek el

– mesélte dühödten.

Jobb, ha felhívsz. Mindent láttam. Mit vittek volna el innen? Az édesapámat, vagy mit? Azt hittétek, hogy most majd kincset találtok, vagy mi? (...) Ismerős vagy nekem valahonnan, csak mondom neked

– folytatta, majd azt kérte az alacsony férfitól, hogy adja ki a többiek nevét neki, ehhez pedig még a telefonszámát is lediktálta.

Vagyis a Gyémi felvételéből több dolog is kiderül: egyrészt, hogy a rablást rögzítette egy kamera, így azt is tudni lehet, hogy a rablók négyen voltak. Ahogy azt is, hogy egyikük egy alacsony férfi.