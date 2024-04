Szijjártó Péter: Hatezer milliárd forintnyi kínai vállalati beruházás zajlik ma Magyarországon

"Amikor ezek a gyárak majd megépülnek és elkezdenek termelni, akkor összességében mintegy 25 ezer újabb munkahelyet fognak jelenteni. 25 ezer olyan új munkahelyet, amely biztos megélhetést fog adni magyar családoknak, s 25 ezer olyan munkahelyet, amely a legfejlettebb technológiai színvonalat hozza Magyarországra" - tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezek a beruházások elsősorban a modern autóiparhoz kapcsolódnak, amely szektorban a kínai vállalatok mára abszolút piacvezető pozícióra tettek szert a világban, és ezért üdvözlendő, hogy ezek a cégek Európában elsőként Magyarországra hozzák a gyáraikat.

Ezt követően jó hírnek nevezte, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly is meghaladta a tízmilliárd dollárt, és ez nagy valószínűséggel idén is így lesz. A miniszter közölte, hogy már nemcsak a kínai cégek jelennek meg egyre nagyobb számban hazánkban, hanem a magyar vállalatok is egyre inkább megtalálják a számításaikat Kínában.