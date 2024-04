Kocsis Máté: A baloldal továbbra is háborúpárti állásponton van

A háború nem európai érdek, míg most háborús készülődés van - mondta Kocsis. A Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldal a háborúpárti állásponton van, és nem lesz ebben változás. Miután nemcsak hazai, hanem európai kampánytéma is lesz a háború és a biztonság, ezért még hangosabb lesz a kormánypártok békepárti álláspontja – tette hozzá.



Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra is, hogy pontosan a nőket segítő lépések miatt lett ismert több nők elleni erőszakos cselekedet. Szólt arról is, hogy felháborító és penetráns, amit a baloldal a Varga Judit elleni erőszak ügyében tett. Önök teljesen hiteltelenek ebben a témában – zárta a Fidesz frakcióvezetője.

Dömötör Csaba a válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy egyre nagyobb a háborús készülődés Európában. Közös NATO-misszió körvonalazódik Ukrajnában – tette hozzá a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Minden követ meg kell mozgatni annak érdekében, hogy a mi térségünk ne legyen háborús színtér.