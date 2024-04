Kocsis Máté: Nem az a lényeg, hogy Magyar Péter mit mond, hanem az, hogy a mögötte állóknak mi a céljuk

Az ország számára teljesen lényegtelen, hogy két egykori egyetemi évfolyamtárs, aki sose bírta egymást, mit mond a másikról, de a dolgok mögé nézve mégiscsak arról van szó, hogy ő provokálni akart, hogy fennmaradjon a napi téma. Ehhez durvákat kell mondania, de azt is tudom, – miután nem 2 hónapja vagyok a politikában, megtanultam –, hogy van jövő hét is, jövő hónap is, meg jövő év is