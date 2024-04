Lázár János: kik döntenek a migrációról és háborúról?

A migránsok kérdésében: ők azt akarják, hogy nyissuk meg a határokat, jöjjön be mindenki, aztán vagy mennek, vagy maradnak,

mi meg azt mondjuk, álljunk meg egy pillanatra, nem jön ide senkisem.

- jelezte Lázár János egy lakossági fórumon.

De a kérdés nemcsak az, hogy jönnek, vagy nem jönnek, hanem hogy ki dönti el, hogy jöhetnek, vagy nem jöhetnek. Azt Budapesten döntik el, vagy Brüsszelben? - folytatta.

A háború és béke kérdése is rávilágít arra, ami a legfontosabb kérdés egy balos szavazónak is, akárhogy is nézzük, ki hozza meg a magyar ember sorsáról a döntést?

Mi döntünk saját magunkról, vagy valaki valahol, Amerikában vagy Londonban, Berlinben, Brüsszelben megmondja, hogy na emberek, akkor most az ukránokat meg kell segíteni és a háborúba beljebb kell lépni.

Nem mindegy, hogy ez a döntés hol születik meg.