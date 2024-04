Los Angelesben és New Yorkban is lenyűgözte a közönséget a Most vagy soha! - írta közösségi oldalán Rákay Philip.

A Petőfi-film vasárnapi díszbemutatóját hatalmas ováció követte Los Angelesben, amely az első állomása volt a Most vagy soha! tengerentúli bemutatkozásának - szögezte le a producer, aki hozzátette: hétfőn New Yorkban, a Lincoln Centerben a Nemzeti Filmintézet és a New York-i Liszt Intézet közös szervezésében láthatták a filmet az érdeklődő magyar és amerikai meghívottak. Köszönjük a lehetőséget és a szeretetet.

