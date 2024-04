Idős szomszédjára lőtt egy apostagi férfi

Tavaly április 18-án egy 77 éves asszony az utcán gyomlálta az előkertjét,

mikor bal karjában hirtelen éles fájdalmat kezdett érezni.

Ezután az idős nő hívta a mentőket, akik lőtt sérülésekkel szállították kórházba. Ott kiderült egy légpuskából származó lőszer fúródott az idős nő karjába, amit csak műtéttel tudtak eltávolítani az orvosok. Az esetről értesítették a rendőröket is, akik nyomozni kezdtek az ügyben.

Kiderült az asszonyra szomszédja támadt rá, akivel évek óta haragudtak egymásra, sőt a szomszédja élettárásával az idős asszony többször vitatkozott.

A rendőrök miután azonosították a 79 éves apostagi férfit, a házában tartottak kutatást, ahol a légpuska mellett egy pisztolyt is találtak, valamint 300 lőszert. Ezeket a rendőrök lefoglalták, és a férfit gyanúsítottként hallgatták ki súlyos testi sértés miatt. A rendőrök a nyomozást a napokban lezárták, az ügy iratait pedig elküldték az ügyészségnek.

Fotó: Police.hu

Idén márciusban is megtörtént hasonló eset, akkor Ácson egy férfi szintén a szomszédjával vitatkozott, azonban a veszekedés hamar elfajult, és a férfi fenyegetni kezdet ismerősét, hogy fegyverével lelövi. A két férfi azon veszett össze, hogy a szomszéd kutyája hangosan ugatott, ami zavarta a szomszédban lakó 75 éves férfit. Veszekedés közben az idős szomszéd ordibálva szidalmazta a kutya gazdáját, majd megfenyegette, hogy lábon lövi. Ekkor elővette gázriasztó pisztolyát, és kétszer a levegőbe lőtt. Ezután tovább fenyegetőzött, azzal, hogy téglával bedobja a háza ablakát.

Budapesten március közepén egy férfi riasztotta a rendőröket, miszerint fia betört a lakásukba, majd azzal fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz. Emiatt a rendőrséggel együtt a mentők is a helyszínre érkeztek. Ott egy 40 éves őrjöngő férfival találkoztak, aki emellett még be is gyógyszerezte magát. Ekkor a rendőrök felszólították, hogy jöjjön ki a lakásból, de a férfi ehelyett a betört ablakon keresztül egy gázpisztollyal rálőtt a rendőrökre és a mentősökre is. Majd a fürdőszobába zárkózott be, ahonnan a rendőrök csak kényszerintézkedéssel tudták kihúzni, ugyanis az őrjöngő férfi magára zárta az ajtót. Emiatt a férfival szemben hivatalos személy elleni erőszak miatt indult eljárás.