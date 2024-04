Az épületegyüttes Európában egyedülálló módon az oktatási feladatokhoz szükséges tantermek és adminisztrációs irodák mellett kiegészül szakkabinetekkel, működő tűzoltósággal, pszichikai gyakorlópályával, tűzvédelmi labortóriummal, 200 hallgatót befogadó kollégiummal és sportkomplexummal - sorolta a részleteket.

A leendő auditórium a hagyományos építészeti jegyeket viseli majd magán, a műemléki park az egykori díszkertet idézi. Újjáépül a jelenleg a Magyar Természettudományi Múzeum udvarán álló Illés-kút és az Orczy park is - ismertette.

Elmondta, hogy a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ megépítése egybeesik a Nemeskürthy István Tanárképző Karhoz kapcsolódó beruházásokat is magába foglaló Ludovika Gyűrű megkezdésével is. Az épület alapkövét Orbán Balázs, Deli Gergely, Deák Gábor, a ZÁÉV Zrt. elnöke, Kolin Balázs, az NKE főtitkára és Rosa Henrik campus-főigazgató helyezte el, az alapkőbe egy időkapszula is került, amely a képzési központ koncepciótervét, a nemzeti hitvallást, a katasztrófavédelmi intézet 2024. évi oktatási portfólióját és szervezeti struktúráját tartalmazza.