Magyar kutató fejlesztett őssejtaktiváló étrend-kiegészítőt

„Az őssejtaktiválás és a genetikai szintű öregedésgátlás hosszabb távú és mélyrehatóbb megoldást kínálhat, szemben a hialuronsavval, C-vitamin-szérumokkal és kollagénnel, amelyek csak átmeneti javulást nyújtanak, és nem képesek a bőr mélyebb rétegeit elérni, sem az őssejtek számát és aktivitását növelni”, emelte ki Dajka Levente.

A kincsek körülöttünk vannak

A modern kutatások során felfedezett növényi hatóanyagok közül több is kiemelkedik azzal, hogy képes befolyásolni a sejtek genetikai működését és fokozni az őssejtek aktivitását. Ilyen például a kínai csüdfű gyökér kivonata, a ganoderma (pecsétviaszgomba), a kurkuma és a kék-zöld alga. Ezek a növények nem csupán hagyományos gyógyító szerek, hanem az öregedésgátlással kapcsolatos kutatások fontos szereplői is. A kínai csüdfű gyökere például közvetlen hatással van a telomerek hosszának megőrzésére, a ganoderma gomba antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik és fokozza az őssejt termelést, míg a kurkuma és a csipkebogyó kivonatai erős gyulladáscsökkentő és regeneráló hatásúak. Sok évszázados megfigyelés és tapasztalat alapján számos ázsiai országban ezeket a gyógynövényeket a “szépség gyógynövényeinek” is nevezik, mivel megfigyelték, hogy segítenek megőrizni a szépségünket és fiatalos megjelenésünket. Ezek után nem meglepő, hogy hasonló szóösszetétel jelenik meg a magyar gyógyszerkutató és biológus által fejlesztett Beauty Herb étrend-kiegészítő nevében is (herb=gyógynövény). A gyógynövények jól megválasztott kombinációja révén azonban a hatást többszörösére tudjuk fokozni, mivel a gyógynövénykivonatok szinergisztikusan, azaz egymást segítve felerősítik jótékony hatásukat.

„Mindezeken túl, az öregedési folyamatok befolyásolásában a táplálkozás szerepe is vitathatatlan. A helyes táplálkozás (nyomelemek, vitaminok megfelelő bevitele) kulcsfontosságú a sejtek egészségének megőrzésében és az öregedés lassításában. A rendszeres fizikai aktivitás mellett, amely javítja a vérkeringést és elősegíti az őssejtek szervezetben való eloszlását, a megfelelő táplálkozás biztosíthatja azokat a tápanyagokat, amelyek elengedhetetlenek a sejtek optimális működéséhez és az őssejtek aktiválásához”, hangsúlyozta a szakember.

Miért kellenek a telomerek az életteli arcbőrhöz?

A növényi őssejtek és a telomeráz enzim hatásának megértése elengedhetetlen az öregedésgátlással kapcsolatos kutatásban. A telomerek, a kromoszómák végeit védő szerkezetek, fontos szerepet játszanak a sejtosztódásban, és kulcsszerepük van a sejtek élettartamának meghatározásában.

„Az idő előrehaladtával a telomerek rövidülnek, ami egy idő után korlátozza a sejtek osztódási képességét és elősegíti az öregedési folyamatokat. Bizonyos növényi hatóanyagok képesek befolyásolni a telomeráz aktivitását, ezzel segítve a telomerek megőrzését vagy akár visszaépítését, ami lassítja az öregedési folyamatokat”, világított rá Dajka Levente.

Aktiváljuk saját őssejtjeinket!

Az őssejtekkel kapcsolatos kutatások és a növényi kivonatok felhasználása nem csupán a sejtek szintjén hozhatnak változást, hanem a mindennapi életminőségen is javíthatnak. Azok a személyek, akik tudatosan integrálják étrendjükbe ezeket a hatóanyagokat, gyakran számolnak be jobb általános közérzetről, több energiáról és a bőrük, hajuk állapotának javulásáról. Ez arra utal, hogy a genetikai öregedés lassításának lehetőségei nem korlátozódnak csupán a külső megjelenésre, hanem a belső egészség megőrzésére is kiterjednek.

„Az öregedés természetes folyamat, amelyet nem lehet megállítani, de a modern tudomány eszközeivel jelentősen lassíthatjuk, így hosszabb és teljesebb életet élhetünk. Az őssejtek és a növényi kivonatok kutatása terén elért eredmények bizonyítják, hogy a hosszú élet titka részben a természet kincseiben rejlik, és a tudomány segítségével egyre közelebb kerülünk annak megfejtéséhez”, hívta fel a figyelmet a gyógyszerkutató és -fejlesztő.