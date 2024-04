Antiszemita és rasszista hírportál volt Magyar Péter oldala

A baloldali politikus Magyar Péter április 6-án jelentette be, hogy elindult a Talpra Magyarok Közössége hivatalos oldala, a talpramagyarok.hu. A Tuzfalcsoport.blogstar.hu összeállítása szerint a talpramagyarok.hu a Gyurcsány kormány második ciklusának idején Jobbik-közeli, kirekesztő és szélsőséges hírportálként működött, a kuruc.info stílusában.

A talpramagyarok.hu oldalról még hírportálként azt lehet tudni, hogy "ezt a honlapot magyarok hozták létre Magyaroknak, nem tartozunk sem politikai párthoz vagy semmilyen egyéb szervezethez" - lehet olvasni az archívumban, ehhez képest a programok között MIÉP és Jobbik nagygyűléseket és Vona Gábor beszédet is lehet találni.

Az előbbieknél is beszédesebb a cikkek stílusa és hangneme. A kuruc.info szélsőjobboldali portál rendszeres szóhasználatát idézve a baloldali-liberális koalícióról, mint "szocionista kormányról" számolnak be, amely "800 millió forintot fordít önreklámra". A "Veres jogi lépéseket tervez - szökésben a kormánybűnöző", mint szófordulat is ismerős lehet a szélsőséges portál olvasóinak.

A "Cigánybűnözés - jó PR fogás" című, a korábban a talpramagyarok.hu-n olvasható írásban többek között ez áll:

Magyarországon igenis van cigánybűnözés, mégpedig a lopások, betörések és az alvilághoz kötődő üzelmek, melyekből a cigányok az arányuknál jóval nagyobb mértékben kiveszik a részüket... Másrészt a rossz ideálok ellehetetlenítése, ha pl. kijön az a cigány a sittről, aki 5 évet ült, akkor ne tudjon azonnal az alvilágba visszamenni, ahol már a hírneve megelőzi és a fiatal romagyerekek „istenként” bámulják, erejét, kegyetlenségét …stb. Másrészt jó roma ideálok megteremtése, akit lehet követni (ugye erről szólnak a megasztárok) mert mégis csak jobb, ha muzsikus lesz a gyerek és nem betörő.

A portál összeállítása szerint Magyar Péter tehát egy ilyen, antiszemita és rasszista múlttal rendelkező oldalon hirdeti, hogy minden fontos információt megoszt a követőivel, és itt tudnak csatlakozni a közös munkához, egy új szuverén, modern, európai Magyarország felépítéséhez.

A teljes cikket itt olvashatják.