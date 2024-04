Magyar Péter baloldali tüntetése Budapesten - itt vannak a részletek

Elkezdődött Magyar Péter tüntetése Budapesten. A baloldali rendezvény pontosan úgy néz ki, mint az elmúlt 14 év összes, nevetségességbe fulladt tüntikézése. Még a zene is ugyanaz, Geszti Péter és Dés László "slágere". Később pedig egy vidám trágárkodó számot is élvezhettek a részvevők, rendkívül találékonyan azt énekelték, hogy Nem tetszik a rendszer. Egy-egy szám közben Magyar Péter is rikácsolt egyet. A hangszóróból - mivel jellegzetesnek nehezen nevezhető a hangja, és már nincs annyira a fülünkben az RTL Klub Zámbó Jimmy-sorozata, tehát bizton nem állíthatjuk - mintha Nagy Ervin baloldali celeb és mérsékelten sikeres sorozatszínész kiabálhatott.

A Kossuth tér felé mentek, majd - ehhez egyébként tehetség kell - eltévedtek. "Rossz utcán jöttünk be, ki az a hülye..." mondta Magyar Péter a nyilvánosság számára a barátnőjének mutatgatott nőnek, majd gyorsan elfojtotta a hülye végét, hiszen rájött, a facebookon hallják, amit mond.