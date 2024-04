Magyar Péter esküdözött, hogy soha nem megy be a Klubrádióba, majd mégis bement

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Arató András: Kurvák cseréje – ezzel az alpári címmel jelent meg publicisztika Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról a lemondásuk utáni vasárnap a Klubrádió honlapján. Talán még ők is érezték, hogy ezzel túl messzire mentek, ugyanis hétfő délutánra már „Bútorok cseréje?”-re változtatták az eredeti címet, sőt még az url-t is átírták. A gyalázkodásból óriási botrány lett, ekkor Magyar Péter kijelentette, hogy, és innen idézzük, "Nyilván soha életemben be nem teszem a lábam a klub rádióba.", hívja fel erre figyelmet Apáti Bence.