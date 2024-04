Egészen röhejesen menekül Magyar Péter - nézze meg a felvételeket!

Az elmúlt napokban többször is nevetséges módon elfutott Magyar Péter, amikor nem baloldali propagandisták kérdezik, hanem valódi kérdésekkel szembesül. Magyarnak még Gurmai Zita MSZP-s országgyűlési képviselő emlékezetes futását is sikerült túlszárnyalnia. Pedig sokáig úgy tűnt, Gurmai Zita nyargalását senki sem tudja túlszárnyalni. A vicsorogva menekülő Magyar Péternek viszont most sikerült. Most egybe összegyűjtöttük Magyar legemlékezetesebb futásait, röhögjünk együtt a baloldali tüntetésszervezőn!

Magyar Péter korában Gyomaendrődön jól láthatóan idegesen és zaklatottan először letagadta, hogy bármi köze lenne Bajnaiékhoz, majd aljas és gyáva módon a tömegbe menekült, és a Magyar Nemzet stábjára uszította a felhergelt tömeget, hogy ne kelljen érdemi válaszokat adnia.