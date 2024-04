Magyar Pétert a saját gyermekei sem érdekelték

– Néha még én kérem (a fiam), hogy tartsa a kapcsolatot és menjenek el ebédelni, de ez is mindig konfliktusokba fullad – számolt be róla Varga Judit, aki arról is kendőzetlenül beszélt, hogy Magyar Péter mindennapi jelenlétének hiánya jótékony hatással volt a család életére: „Fantasztikus élmény volt újra visszanyerni azt az énemet, aki voltam azelőtt, hogy ezt a szörnyeteget megismertem 25 éves koromban. A gyerekeimen is zongorázni lehet a különbséget, most már látják, hogy a mama egyébként kicsoda. Hogy a mama egy nyugodt ember, aki nem állandóan sír, hisztizik, vagy otthon üvöltözik, mert nem bírja elviselni ezt a terrort"– idézi a Magyar Nemzet Varga Juditot.