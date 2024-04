Magyar Péter visszahozná a Gyurcsány-korszakot Magyarországra

Nem véletlen, hogy Bajnai Gordonék érdekcsoportja is megjelent Magyar Péter mozgalma körül, hiszen a szuverenista nemzeti kormány megbuktatására szánt pénzek betáplálásának lehetőségét látják Magyar Péter színrelépésében – és az ehhez szükséges közéleti színjáték megfelelő szervezeti keretét biztosíthatja majd számukra egy párt, egy egyesület és egy ernyőszervezet hármasa.

A Bajnai Gordonhoz köthető céghálózat köreit régi, ismert baloldali szereplők alkotják: maga Bajnai jól hasznosítható tengerentúli kapcsolatokkal bír, ugyanakkor Bajnai volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám, vagy a 2010-ben megbukott kormányfő egykori kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor is fontos kulcsszereplők, maga a DatAdat jó ideje a balliberális kampányok fő motorja és kiemelt haszonélvezője volt, és az is maradt. Ez a hálózat fogta, és fogja egybe a régi és az új(abb) baloldalt személyi, szervezeti szinten, ahogyan a külföldi támogatások zöme is ide érkezett be; a jórészt elmaradó politikai sikeresség mellett pedig Bajnaiék legfőbb „mérésügyi” szempontja régóta nem is lehet más, mint a pénzben kifejezhető haszon.

A külföldről érkező anyagi támogatások kapcsán a korábban Bajnai Gordon, majd a mostani főpolgármester, Karácsony Gergely tanácsadójaként is tevékenykedő Korányi Dávid jutott sajtóhírek és hatósági információk alapján kiemelten fontos szerephez, így az általa vezetett Action for Democracy nevű amerikai szervezet csatornázta be az amerikai kampánypénzek számottevő részét a baloldal 2022-ben csúcsra járatott piszkos kampányába.