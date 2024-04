Magyar Péter most Kocsis Mátéról hazudott

4.50-es eredménnyel végeztem 5 év alatt a jogi egyetemet, jeles eredménnyel tettem le a jogi szakvizsgámat. Üdvözlöm a propagandista kollegákat. MP”

Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét is megkeresték az ügyben, akitől megtudták: ugyancsak „cum laude” minősítéssel végezte el jogi tanulmányait. A fideszes politikus ugyanakkor később több szemeszteren át tanított is az egyetemen, sőt még vizsgáztatni is visszahívták oda. A Fidesz frakcióvezetője Magyar Péterrel ellentétben diplomáját is elküldte, ezt az alábbiakban tudják megtekinteni:

Kocsis Máté diplomája