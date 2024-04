Magyar Péter hiába próbálja tagadni: külföldről támogatják

Magyar Péter kivágatott egy részt a róla készült Blikk-videóból. Az eltüntetett részben az agresszív exférj jelenlegi barátnője arról beszélt, hogy külföldiek is részt vettek a tüntetésük megszervezésében. Mire utal ez, mondhatjuk, hogy ez nem meglepő?

Márki-Zay Péterhez hasonló baloldali projektet látunk Magyar Péter esetében. Így nem meglepő, hogy most is feltűnik a külföldi szál, ahogyan azt korábban is megtapasztalhattuk. Közös pont, hogy Márki-Zayhoz hasonlóan a projekt elején igyekeznek tagadni a külföldi támogatást és a külföldi finanszírozást. Emlékezhetünk, hogy a 2022-es választási kampányban is mikroadományokról és lakossági támogatásokról beszéltek a baloldalon, majd csak a választás után derült ki, hogy milliárdokat kaptak a Soros-hálózattól külföldről. Nem lenne meglepő, ha Magyar Péter esetében is ugyanilyennek lennénk a szemtanúi.