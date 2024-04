Ilyen szánalmasan menekül Magyar Péter a kérdések elől - videó

Az újdonsült politikus nem válaszol arra, hogy milyen kapcsolatban áll a korábban Márki-Zay Pétert is támogató Bajnai Gordonhoz köthető cégekkel. Egyesülete, a Legyél a Változás a volt miniszterelnökhöz is elérő offshore céggel is összefüggésbe hozható.

„Megmondtam, hogy nem válaszolok!” – ezekkel a szavakkal menekült el Magyar Péter a Magyar Nemzet kérdései elől. A stáb arról kérdezte a Tisza Párt alelnökét, hogy továbbra is kitart-e amellett, hogy semmiféle kapcsolatban nem áll Bajnai Gordonnal. A korábbi miniszterelnökről már korábban kiderült, hogy a hozzá köthető DatAdat cégcsoport támogatta Márki-Zay Péter 2022-es kampányát.

Majd a DatAdat osztrák leányvállalatának neve, az Estratos felbukkant Magyar Péter szervezetének honlapja, a Talpramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatójában. A politikus először tagadta, hogy bármi köze lenne Bajnai Gordonhoz.

Később már azzal magyarázkodott, hogy az adatvédelmi tájékoztató egy részét mástól vették és az csak benne maradt. Legutóbb pedig a Magyar Nemzet arra világított rá, hogy Magyar Péter egyesületét, a Legyél a Változást, egy második kerületi ingatlanba jegyezték be. A lakás a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. tulajdonában áll. Az Átlátszó.hu még 2014-ben derítette ki, hogy ez a cég egy ciprusi offshore-ügyekben érintett másik cég, a Burnack Holdings Ltd. egyik részvényese.

Ez utóbbihoz kapcsolódik a Bajnai Gordon fémjelezte Wallis Asset Managment több tagja. Például Winkler Gyula, aki támogatta Bajnai pártalapítványát, vagy Nagy György, aki a Wallis egyik alapítója. Ezzel kapcsolatban kérdezte a Magyar Nemzet Magyar Pétert, azonban ő azzal hárította el a válaszadást, hogy megunta kérdéseinket, és különben is, magánrendezvényt tart.