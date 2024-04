Magyar Pétert Biden emberének vendégei látványosan segítik

Sőt, a Partizán munkatársa, Tóth Jakab szintén részt vett egy David Pressman amerikai nagykövet által szervezett vacsorán. A 444 szerint Biden emberének 2023 júliusi zugligeti kerti partyján egy másik megmondóember, Pottyondy Edina is jelen volt. A volt momentumos politikus-tanácsadó szerint

tök mindegy, mennyire jó férj, meg jó barát Magyar, mennyire bántalmazó vagy bántalmazott, fideszes vagy ellenzéki, a hangfelvétel, amit nyilvánosságra hozott, egy vádbeszéd a magyar kormány ellen.

Pottyondy úgy látja, hogy Magyar Péternél csak lehetőség, hogy rossz ember lenne.

Érdekesség, hogy a „Jólvanezígy” nevű oldal is a „ledobta” kifejezést használta Magyar családi felvétele kapcsán, mint Pottyondy.

Végül érdemes megjegyezni, hogy a Magyar Péter által átvett egyesület a Tűzfalcsoport írása szerint egy II. kerületi, Kelemen László utcai lakásba van bejegyezve, amely a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. tulajdonában áll. Ahogy írják: „a cég egy vállalkozó házaspár: B. Barnabás és B. S. Csilla tulajdonában áll. […] B. Barnabás érintett a Dadu Art Kft.-ben is. Ennek az előadó-művészettel foglalkozó cégnek a tulajdonosa pedig Duda Éva koreográfus, aki nem más, mint Molnár Áron NoÁr házastársa.”

Szerintük „így már teljesen nyilvánvaló, hogy miért is állt be NoÁr néhány napja Magyar Péter mögé. […] És, hogy Magyar Péter mozgalma már a kezdetektől NoÁr és az amerikai baloldalhoz lehetett bekötve, mi sem bizonyítja jobban, minthogy ha Legyél Te a változás! honlapjára látogatva a szintén az amerikai baloldal által pénzelt Tanítanék Mozgalom és NoÁr közös jelképét és egy tanártüntetés pillanatfelvételét láthatjuk. Emlékezetes, hogy a Tanítanék mögött álló Humán Platform Egyesületet csak 2022-ben 54,5 millió forintnyi külföldi pénzből támogatták. A rekordmagas összeget attól a Democracy and Pluralism nevű szervezettől kapta a Humán Platform Egyesület, amely a Gulyás Márton-féle Partizán alapítványát is tízmilliókkal támogatta.”