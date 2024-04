Megint CPAC Hungary: Magyarországra jön a konzervatív világ

Az idei CPAC Hungaryn európai nagyágyúk is felszólalnak majd. Santiago Abascal, a spanyol Vox elnöke is ott lesz a CPAC Hungary színpadán április 25-én és 26-án, de érkezik Tom van Grieken flamand képviselő; Geert Wilders, a holland választások nyertese és a Jog és az Igazságosság képviselője, Marek Kuchciński is. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét kérték fel fő szónoknak.

A spanyol VOX pártot vezető Santiago Abascal, valamint további európai „nagyágyúk” is felszólalnak majd a harmadik alkalommal megrendezendő idei CPAC Hungary konferencián – közölte korábban az Alapjogokért Központ a CPAC Hungary 2024-ről. Érkezik Tom van Grieken, a belgiumi Flamand Érdek vezetője; Geert Wilders, a legutóbbi holland választásokon győztes Szabadságpárt (PVV) elnöke és Marek Kuchcinski, a lengyel kormányfői hivatal korábbi vezetője

– sorolták a közleményben. Hozzátették: „mi vagyunk a wokebusters! Április 25-én és 26-án pedig lecsapoljuk a liberális mocsarat!” A CPAC Hungary (Conservative Political Action Conference - Konzervatív Politikai Akció Konferencia) a közlés szerint Európa legnagyobb nemzetközi konzervatív seregszemléje, ahová a világ legismertebb jobboldali vezetői, kutatói és influenszerei látogatnak el. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét kérték fel fő szónoknak – írták.

Orbán Viktor: Nemet kell mondani a migrációra, a genderre, a háborúra Az Alapjogokért Központ által szervezett korábbi CPAC Hungaryn pártpolitikai hovatartozásokat felülíró és kontinenseken átívelő koalíció jött létre az Isten, haza, család értékegysége mellett. A magyar jobboldal, az amerikai konzervatívok, valamint európai szövetségeseink részvételével lezajlott tavalyi konferencia beteljesítette az „együtt erő vagyunk” ígéretét. Magyar szervezésben nemzetközi szinten is létrejött a centrális politikai erőtér, a szuverenisták szövetsége a globalista hálózatokkal szemben. A több mint 400 külföldi vendéggel 2023. május 4-5-én megrendezett második CPAC Hungary valóban Magyarországra vonzotta azokat az egész világról, akik számára fontosak civilizációnk zsidó-keresztény kulturális alapjai, a nemzeti büszkeség és a gyermekek védelme, Mexikóvárostól Tokióig. A legfontosabb európai pártcsaládok vezetőinek, a legnagyobb francia, portugál, észt jobboldali pártok elnökeinek, a grúz miniszterelnöknek vagy a korábbi cseh miniszterelnöknek, a legnépszerűbb cseh párt, az ANO elnökének, Andrej Babisnak, amerikai és európai minisztereknek, képviselőknek Budapestre áramlásával olyan centrális politikai erőtér kezdett kialakulni nemzetközi szinten – a magyar jobboldal szervezésében –, mely együttes erővel tud kiállni a szuverenitásért a globalista elitek és ideológiák ellen. Ezt erősítette az USA 45. elnöke, Donald Trump videóüzenete is, aki szintén a marxista globalistákkal szembeni összefogást szorgalmazta.

A CPAC Hungaryre érkező több mint 2000 résztvevő, 130 újságíró, valamint 30 hazai és külföldi partnerszervezet számossága megmutatta a magyar jobboldal erejét. Ahogy a rendezvényen Orbán Viktor fogalmazott: A magyar konzervatív kísérlet viszont azért sikeres, mert sok mérföldes távolságból, sőt, látatlanul, szagról is megismerjük a marxistákat. Itt ültek a nyakunkon. Azt hirdetik, hogy az osztály fontosabb, mint a nemzet, és megelőzi a nemzethez tartozást. Huszonhat évet éltem marxista elnyomás alatt. Terjedt akkoriban egy vicc, miszerint az abszolút osztályharc az, amikor a pártház macskája elüldözi a pártház egerét – mondta a kormányfő, aki szerint ahol felüti a fejét az osztályharc, ott a békés, együttműködő országokból a zavargás színtere lesz, csak a kérlelhetetlen ellenségeskedés marad. A miniszterelnök kitért a progresszív politika veszélyeire is, hangsúlyozva, hogy a progresszív külpolitika káoszt és zűrzavart okoz. Orbán Viktor ugyanakkor már akkor kiemelte: biztos benne, ha Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, nem lenne háború Ukrajnában.

Térjen vissza elnök úr, és hozzon nekünk békét! – hangsúlyozta. A kormányfő továbbá elmondta, hogy a progresszívek nyomást gyakorolnak másokra, hogy valljanak színt, mit gondolnak a genderpolitikáról, az LMBTQ-mozgalmakról, és ha ezzel valaki nem ért egyet, akkor kiközösítik. A kormányfő szerint Brüsszelben most azt kell megállítani, hogy ezek a progresszív erők elvegyék a nemzetállamoktól az önálló külpolitika alakításának jogát. A jó hír viszont az, hogy Európába megérkezett a fordulat, például Olaszországban és Izraelben győztek a konzervatívok, és itt vannak előttünk az ígéretes spanyol választások, de lengyel barátainknál is jól állnak a csillagok. Aztán pedig jöhet az európai parlamenti választás, amikor lecsapolhatjuk a brüsszeli mocsarat. Nem kell tovább keresni a progresszív vírus ellenszerét, itt van Magyarországon a vakcina. Annyi az egész, hogy a választás előtt fel kell írni a zászlóra: No migration, no gender, no war! – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök végül kiemelte: Brüsszel és Washington még a liberálisok kezén van, ezért tegyünk róla, hogy azt is elfoglaljuk – zárta beszédét a kormányfő.

2022-ben volt az első CPAC Hungary A több évtizedes hagyománnyal bíró, alapvetően amerikai rendezvény 2022-ben látogatott el Európába. A CPAC-alapító Amerikai Konzervatív Unió elnöke, Matt Schlapp akkor azt mondta, Európában máshová nem is igen mehettek volna, hiszen Magyarország a nyugati konzervativizmus egyik leg­jelentősebb erőközpontja. A budapesti konferencia sok évtizedes trendet fordított meg: itt elsősorban nem az amerikaiak adtak tanácsokat a magyar jobboldalnak, hanem fordítva. Az Egyesült Államok második világháború utáni, egyértelmű nagyhatalmi státusából következett az, hogy nemcsak a politikai és a gazdasági, hanem a szellemi, a kulturális és a szórakoztatóipari életben is a Nyugat meghatározó ereje volt. Persze még ma is az, de mintha ez a befolyás némileg elkezdett volna kopni. Az amerikai és a magyar jobboldal ugyanazt gondolja a nemzetről, a hagyományok és a kereszténység fontosságáról Ezzel együtt mintha az amerikai jobboldali fősodornak csak lejárt receptjei lennének elképzelései politikai sikerre váltásához: kisebb állam, adócsökkentés, több kapitalizmus. Ezt alakítaná át a trumpi és a posztliberális jobboldal, nagyobb hangsúlyt helyezve a kultúrára, a családra és az aktív államra. Donald Trump volt amerikai elnök videóüzenete. Szerinte a konzervatív közösségre óriási feladat hárul, hiszen közös értékeiket a globalista baloldal össztűz alatt tartja.

Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd Magyarországon sikeres, széles támogatottságú jobboldali kormányzás folyik, így aztán – ahogy Orbán Viktor említette beszédében – van fedezet a kormányzó erő szavai mögött, mégpedig a politikai siker. Ez - az akkor - tizenkét év már annyi idő, hogy – számolva persze a hazánkat és a kormányfőt érő nemzetközi kritikák pr-erejével – Amerikában is felfigyelnek rá a kissé lendületet vesztett republikánusok. A magyar kormányfő ezután úgy folytatta, a recept nyílt felhasználású, szabadon elvihető, amely a következő 12 pontból áll: Első pont, hogy a saját szabályaink szerint kell játszani. Aki pedig nem a saját szabályai szerint játszik, az bizonyosan veszíteni fog. A második pont, hogy nemzeti konzervativizmust kell érvényesíteni a belpolitikában. Ebből adódik a harmadik pont, azaz a nemzeti érdek képviselete a külpolitikában. A negyedik pont Orbán Viktor szerint, hogy legyen médiája a jobboldalnak, ugyanis a progresszív baloldal őrültségeit csak így lehet bemutatni – szögezte le. A kormányfő kifejtette: a modern nyugati média a baloldal álláspontjához igazodik. A miniszterelnök megjegyezte, estig sem érne a végére, ha össze akarná számolni, hány médium támogatja az amerikai demokratákat, a republikánusok médiája pedig nem veszi fel velük a versenyt. Az ötödik pont: Leplezd le az ellenfeleid szándékát! A magyar miniszterelnök úgy véli, ehhez tabukat kell dönteni. Nem a ma, hanem a holnap tabuit – tette hozzá. Már azelőtt nyilvánosságra hozzuk, mit akar tenni a baloldal, mielőtt megtennék – mondta. Példaként a gyerekekről szóló LMBTQ-propagandáról szóló népszavazást említette. A gyermekek érzékenyítését a magyarok többsége elutasította – jelentette ki. A hatodik pont a gazdaság: a baloldal a gazdaságot elvont eszmék szerint akarja működtetni – mutatott rá a kormányfő, ez a jobboldal számára tilos – húzta alá.

– Velünk még az is jól jár, aki nem ránk szavaz – jelentette ki, hozzátéve: ez totális ellentéte a progresszíveknek, akikkel még az is rosszul jár, aki rájuk szavazott, hiszen az emberek munkát akarnak és előre akarnak jutni az életben. Hetedik pont: ne szorulj ki a szélre! Az emberek valójában semmilyen oldal szélsőségéből nem kérnek – magyarázta a miniszterelnök, aki úgy véli, semmi különbség nincs a szélsőjobb tudományellenessége és a szélsőbal biológiaellenessége között. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Orbán Viktor nyolcadik pontként a mindennapi olvasás fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, ő minden héten kijelöl egy napot, amit csak olvasásra fordít. Véleménye szerint ez abban is segít, hogy megértsük, mit gondolnak rólunk az ellenfeleink. Ha ezt sikerül kideríteni, a többi már csak technikai munka – mutatott rá. A kilencedik pont: Legyen hited! – hangsúlyozta. Orbán Viktor szerint a hit hiánya veszélyes, mivel ha valaki nem hiszi, hogy lesz egyszer végelszámolás, és tetteiért felelnie kell az Úristen előtt, úgy érzi, bármit megtehet, ami hatalmában áll. Ezért bátorítsuk a fiatal konzervatív növendékeket, hogy foglalkozzanak a hitélettel. Ezt eleinte én sem tartottam fontosnak, de megtanultam, hogy ha rászánom az időt a hitemre, akkor a sikerek is könnyebben jönnek – emelte ki. Mint mondta, ugyanilyen fontos, hogy legyenek jó kapcsolataink, barátaink is. A progresszív liberálisok és a neomarxisták ugyanis végtelenül egységesek, védik egymás hátát, ezzel szemben a konzervatívok képesek a legkisebb ügyben is összeveszni egymással. Ha viszont a politikában boldogulni akarunk, soha ne azt nézzük, hogy miben nem értünk egyet a másikkal, hanem azt keressük, hol vannak a közös pontok! – húzta alá. Tizenegyedik pontként a kormányfő a közösségek építéséről beszélt, mondván: az évek során megtanulta, hogy nincsen konzervatív politikai siker működő közösségek nélkül. Hiszen minél kevesebb a közösség és minél magányosabbak az emberek, annál több szavazó megy a liberálisokhoz. És minél több a közösség, annál több voksot kapnak a konzervatívok. Orbán Viktor végül az intézmények fontosságát emelte ki. Véleménye szerint a sikeres politikához intézményekre és intézetekre van szükség. Ne felejtsük el: politikusok jönnek-mennek, de az intézmények generációkon át velünk maradnak. Ők képesek intellektuálisan megújítani a politikát – mutatott rá.