Megőrülnek a sztárok a Nanushka új kollekciójáért - fotó

Egy másik idei SS trend a rövidnadrág, ami tökéletes egy blézerrel párosítva egy elegánsabb look-hoz a nyári estékhez. A Nanushka ezt a trendet különböző szempontokból is megközelítette, fehér Okobor™ rövidnadrág is található a kollekcióban, sőt rózsaszín selyem viszkóz anyagban is. Ezenkívül, az idei tavaszi-nyári kollekcióban az egyik fő trend a Polo inspirált darabok. Ez a trend az egyik kiemelt SS ruhadarabunkban, a Robbie ruhában egy váratlan anyagban testesül meg. A földig érő, rövid ujjú Póló ruha, amin tojáshéj és vanília sárga csíkok vannak, Okobor™ anyagban lett elkészítve, aminek köszönhetően már a hűvösebb kora nyári napokon lehet hordani.

Mi az idei év kihagyhatatlan kiegészítője?