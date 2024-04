Világesemény a MITEM végén

Alessandro Serra ugyanakkor az egyszerűség mágusa is: a nézőnek nincs szüksége kiemelkedő műveltségre vagy háttértudásra ahhoz, hogy megértse azokat a tisztán megmutatott emberi viszonyokat, karaktereket, amelyeket ő ábrázol. Sőt, nincs szükség nyelvi megértésre sem, hiszen az olasz alkotó főleg a képek erejével hat a közönségre – nem véletlenül, hiszen fotográfusként kezdte pályafutását, utána kezdett el szcenográfiával foglalkozni. A nyelvet ezúttal is a zenei hangzás részeként használja inkább, a görög témához a grékót (vagyis a kalabriai görög) nyelvet eleveníti fel. Az olasz alkotó a szakmabeli és a szélesebb nézői rétegeket is képes megszólítani lenyűgöző erejű előadásaival.

Fotó: Nemzeti Színház

Alessandro Serra hivatása a színpad varázsának megteremtése, s akik látták valamelyik korábbi előadását, biztosan meg tudják erősíteni ezt. A színpadi varázst egyszerű és gyönyörű eszközökkel érte el az egy éve látott A vihar előadásában is, amely az Avignoni Fesztivál közönsége után a budapesti közönséget is elkápráztatta. A Tragédia/Oidipusz éneke több olasz színházi intézmény (Sardegna Teatro, Teatro Bellini Napoli, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro Due Parma) koprodukciójában látható a fesztivál végén. Akik bepillantást szeretnének kapni Alessandro Serra különleges világába, azok addig is megnézhetik a művész fotókiállítását a Nemzeti Színház első emeletén - írja közleményében a Nemzeti Színház.