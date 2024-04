Müller Péter Kossuth-díjas író Szentkirályi Alexandrával találkozott

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje sorra látogatja a budapesti kerületeket és szavazókat, s bár elsőként gyűjtötte össze a jelöltséghez szükséges ötezer aláírást, végiglátogatja a kerületeket és felhívja a figyelmet arra is, hogy a "csődpolgármester" Karácsony Gergely ezt 4,5 év alatt nem tette meg. A politikus hisz a személyes találkozásokban és arra törekszik, hogy minél több budapesti lakost meghallgasson és beszéljen velük. Hétpontos tervét is személyesen ismerteti a polgárokkal. A politikus zuglói körútján meglátogatta Müller Péter Kossuth-díjas írót is, aki egész életében Zugló lakója.

Bár Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán beszámolt a találkozásról, mi a 87 éves írót kérdeztük, mit szólt a látogatáshoz.