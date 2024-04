Egy horvát és egy montenegrói férfi tört be hétfőn hajnalban egy Andrássy úti üzletbe. Egész egyszerűen nekitolattak egy autóval a kirakatnak, így mentek be. Már ezzel is komoly kárt okoztak, aztán több millió forint értékben vittek el táskákat, napszemüvegeket és öveket - ahogy azt megírtuk.

Mutatjuk, hogy miket, és hogy hogy néz ki a betörés után a belvárosi üzlet.