Mutatjuk, melyik magyar nagyvárosban nyitott új éttermet a McDonald’s

– indokolták az étterem megnyitását.

Hangsúlyozták, hogy a környezet kialakítása során arra is nagy figyelmet fordítottak, hogy az étterem illeszkedjen a város karakteréhez, a zöldterülettel határolt sétányon pedig a vendégek kényelmét szolgáló utcabútorokat helyeztek el.

Az étterem környezetének rendezésekor egy kertet is létrehoztak, ahol egy egyedi kerti bútorzat is helyet kapott, és ide került a márványgörgetegből megépített Meki logóba elhelyezett alapkő is - írja a Világgazdaság.