Nagy István: Ragaszkodunk a kultúránkhoz, a hagyományainkhoz, a hitünkhöz és a közösségeinkhez

A rendezvényen a tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar nemzet nem mond le önmagáról, nem mond le a szuverenitásáról, a szabadságáról, a határon túl élő magyarokról és a velünk élő nemzetiségekről. Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, ami a miénk, amit mi teremtettünk közösen 1100 év alatt szerte a Kárpát-medencében és itt Győr-Moson-Sopron vármegyében.

A miniszter kitért arra is, hogy ez a mostani rendezvény valójában a bekapcsolódásról szól. Egyrészt bekapcsolódunk abba a sokszínű forgatagba, amelyet a horvát, a német, a roma és a lengyel kultúra képviselői hoztak el ide Fertőszentmiklósra. Másrészt pedig térségbeli települési értéktárak képviselői is bekapcsolódnak egymás munkájába, kapcsolatot építenek és tapasztalatot cserélnek – tette hozzá. Kifejtette, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Értéktár 119 értéket tart nyilván, közülük hat hungarikum is.