Napokon belül újra havazhat

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Péntek

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Eleinte északkeleten, délután északnyugaton alakulnak ki záporok. Hajnalban a Zempléni-hegységben hózápor is előfordulhat. Élénk lesz az északnyugati szél. Hideg lesz a reggel, gyenge fagy is előfordulhat! 11 és 16 fok között alakul a hőmérséklet délután.



Szombat

Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan fordul elő zápor. Élénk marad az északnyugati szél. 14 fok körüli értékeket mérhetünk.



Vasárnap

Dél felől beborul az ég, és egyre többfelé alakul ki eső, záporeső. Többfelé lesz erős az északi, északkeleti szél. Mindössze 9-15 fok valószínű délután.



Hétfő

Az erősen felhős, vagy borult égből többfelé várható eső, zápor. A hegyekben havas eső, akár hó is eshet. 5 és 14 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Átmenetileg gyengül a légmozgás.



Kedd

A párás reggel után változóan felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Az északkeleti szél megélénkül. 10-15 fok valószínű délután.