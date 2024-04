Itt a Nébih bejelentése, sokakat érint

Jelenleg négy megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben - írja a Katasztrófavédelem. Tájékoztatásuk szerint a tilalom visszavonásáról a Nébih az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetett. Azt írták, az időjárási előrejelzés alapján a következő napokban borult, hűvös idő várható, helyenként záporokkal. Az előrejelzett időjárási körülmények növelik a levegő és a holt biomassza nedvességét, ennek következtében a tűzveszély további csökkenése várható, ezért

a hatóság csütörtöktől visszavonja a tűzgyújtási tilalmat Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Hajdú-Bihar vármegye területén.

Bács-Kiskunban is hullott csapadék, ennek mennyisége azonban egyelőre nem indokolja a visszavonást, ezért ebben a vármegyében a hatóság továbbra is fenntartja a tűzgyújtási tilalmat - ismertették. A Nébih felhívja a figyelmet arra, hogy erdőterületen a tűzgyújtási tilalom visszavonása után is kizárólag szélcsendes időben, a kijelölt és kiépített tűzrakó helyeken szabad tüzet rakni, azt felügyelet nélkül hagyni veszélyes és tilos, biztonságos eloltásáról minden esetben maradéktalanul gondoskodni kell. A tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők - áll a közleményben.

Az alföldön a száraz időjárás indokolta a tűzgyújtási tilalom bevezetését, 30-60 milliméterrel kevesebb eső esett a sokéves átlagnál. Ahogy az Origo is beszámolt róla március legvégétől kezdve tűzgyújtási tilalom volt Hajdú-Bihar vármegyében.