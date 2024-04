Nézőpont: Magyar Péter nem a Fideszt gyengíti

A technikailag még nem létező Magyar-párt a baloldal harmadik középpártja lehet. A DK, az MSZP és a Párbeszéd közös listájának népszerűsége ugyanis szintén 13 százalékos (az EP-választáson a közös listáknak is csak 5 százalékos küszöböt kell elérniük), míg a Kutya Párt listájának támogatottsága 11 százalékos. Mindez azt is jelenti, hogy a Gyurcsány-koalíciót nem erősítette a két mikropárt csatlakozása, hiszen nélkülük is elérte februárban ugyanezt a támogatottságot (a három szervezet februári adatait utólag adtuk össze, az összehasonlíthatóság érdekében). A Kutya Párt viszont egy bő hónap alatt három százalékpontot erősödött.

Az elmúlt másfél hónap legnagyobb vesztesének a Momentum tűnik (4 százalék, februárban 7 százalék), azaz a 2019-es kettő helyett ma egyetlen mandátumot sem tudnának Brüsszelben szerezni. Így a budapesti olimpia ellen szerveződött párt akár a párizsi olimpia előtt elveszítheti jelentőségét a baloldalon és a többi, „futottak még” párttal kerülhet egy súlycsoportba.

Módszertan