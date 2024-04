Növényvédő szert vont ki a forgalomból a Nébih

A Nébih ellenőrei próbavásárlással vettek 3,5 kilogramm cirill betűs, érvényes forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel nem rendelkező növényvédő szert egy magánszemélytől.

Az akciót további ellenőrzés követte Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a próbavásárlás egy másik helyszínre is elvezette a felügyelőket, ahol egyéb növényvédő szereket is ellenőriztek.

A két vizsgálat végül összesen 32 kilogramm növényvédő szer forgalomból való kivonásával, forgalmazásának és felhasználásának megtiltásával, valamint zár alá vételével zárult. Az ellenőrök több szabálytalanságot is megállapítottak. A hatóság magyar nyelvű címkével és az azon kötelezően feltüntetendő információkkal el nem látott, kizárólag cirill betűs jelölésű, valamint lejárt felhasználhatósági idejű, illetve Magyarországon érvényes forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel nem rendelkező és nem nyomonkövethető növényvédő szereket talált. További súlyos szabálytalanságot jelentett, hogy a növényvédő szereket üzleten kívül, működési és növényvédőszer-forgalmazási, vásárlási, felhasználási engedély nélkül értékesítették.