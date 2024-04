Orbán Viktor: A Magyarországon felhalmozott tőke már külföldön keres befektetési lehetőségeket

Orbán Viktor azt mondta, azért hisz ebben a térségben, mert 14 évvel ezelőtt a magyar gazdaság is cudarul állt, a magyar gazdaság mérete hetven százalékkal kisebb volt, mint ma. Azóta Magyarország megtett egy olyan utat, amit mások is meg tudnak tenni, "ezt a dinamikát, ezt a fejlődést itt is el lehet érni" - hangsúlyozta.

Megjegyezte, 14 évvel ezelőtt a magyar cégek még nem lettek volna itt, mert Magyarország rendkívül tőkeszegény ország volt. "Ma már vannak regionális bajnokaink", és mintegy ezerötszáz, külföldön befektetni képes vállalat - közölte a magyar miniszterelnök. Mint folytatta,

a magyar a saját történelmére, kultúrájára, nemzetére büszke ország, Magyarország a magyaroké, ezért elvárjuk a külföldiektől, hogy úgy viselkedjenek, ahogy viselkedniük kell.

Ez a gazdasági döntéseknél azt jelenti, hogy a szerb kormány világosan megmondja, milyen szektorokban fogadják a magyarokat szívesen, ahol pedig nem fogadnak szívesen, mert nem akarnak versenytársat, "oda nem jövünk" - közölte Orbán Viktor. Hozzátette, "ez az ország a szerbeké", ezért olyan magyar vállalatok vannak itt, amelyek azokon a területeken dolgoznak, amelyeket a szerbek kijelöltek.