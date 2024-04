Orbán Viktor: Választások lesznek szerte a világban, amiket meg kell nyerni

Régen a kommunisták öt lépésben "énekelték ki a sajtot a szánkból", ma is ezt az 5 lépéses módszert követik:

Átfogalmazzák, mi a normális: ma a progresszívek szerint a háború a béke; a migráció erőforrás, pedig nő a bűnözés, a terrorfenyegetettség és a káosz. A kifordított normalitást állami eszközökkel kezdik terjeszteni: aki ellentétes véleményen van, azt őrültnek vagy nem normálisnak próbálják meg beállítani. Elterjeszti az ellenségükről, hogy a nézetei veszélyesek, így nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ráuszítják a liberális sajtót az ellenségükre. Aktivistákat állítanak hadrendbe, akik jogi eszközökkel elhallgattatják. Jön az álprofilok világa, és az állami szerveket is feljelentik. És ha még bírod - mondta -, akkor az állami szervek is akcióba lendülnek. Így már kötelességük lesz vizsgálódni utánad, így lesznek ezek a progresszívek intézményei. Végül állami eszközökkel hallgattatnak el.

A kormányfő szerint ugyanez zajlik ma Brüsszelben és Washingtonban is. Ez történt a EU-ban, amikor Tucker Carlsont ki akarták tiltani, de ez megy most Németországban és Finnországban is.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján a Millenárison 2024. április 25-én.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

El kell zavarni a progresszív liberálisokat

Orbán Viktor szerint a jó hír az, hogy ennek most véget lehet vetni. Leszögezte:

ha Isten úgy akarja, akkor idén le lehet zárni a nyugati civilizáció egy dicstelen korszakát. A progresszív liberálisok háborút, káoszt és békétlenséget, zűrzavart hoztak a világba, a családokban, és romló közbiztonságot az utcákon.

A miniszterelnök szerint furcsa korszak volt ez, és a világot demokráciákra és autokráciákra osztották, és a liberálisok szerintük harcolni kell az autokráciákkal szemben. De az embereknek elegük lett belőlük, ahol csak megjelentek.

Ez a világ olyan vezetőket termelt, akik hibáznak, nem valók vezetőknek, mert a saját vesztükbe rohannak.

Orbán Viktor szerint még a szépségversenyeken is többet tudnak a világbékéről, mint amit ezek a vezetők tudnak. Leszögezte:

itt a vissza nem térő alkalom, hogy a lehanyatló világszellem helyébe egy szuverenista világrendet állítsunk!

Milyen lenne ez? A kormányfő szerint nincs benne globális ideológia, amihez mindenkinek igazodnia kell, itt a nemzeti ideológia határozza meg az érdekeket, és a szuverenista világrendben a valódi szuverén a nép. Többé nem mindenfajta NGO-k, gyanús szakértők mondják meg, mi a helyes, hanem a nép által megválasztott politikusok. Az államnak feladata védeni a polgárait, védeni a határokat, és a családalapítás érték. Védeni kell a családokat - tette hozzá. A világgazdaságnak ideológiamentesen kellene szerveződni, mindenki kereskedhet mindenkivel, és az államok dolga a kapcsolati hálók kiépítése, ami véd az egyoldalú függőségektől.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján a Millenárison 2024. április 25-én.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A liberális hegemónia rosszabb hellyé tette a világot

Háborút hoztak, fel akarták számolni a családokat, és ennek a világnak a hívei még ott ülnek Brüsszelben - mondta el a kormányfő.

Jöjjön el a szuverenisták kora! Irány a csatamező, és kezdődjön a választási harc!

- mondta el Orbán Viktor.

