Orbán Viktor: Háborús hangulat van Brüsszelben

Rossz bőrben van a szólásszabadság

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a szólásszabadság Nyugat-Európában rossz bőrben van. „Kialakultak olyan liberális társadalmak, amelyben a közvéleményt alakító tényezők, mint média, egyetemek és politikusok egyszínűvé váltak” – mutatott rá. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy például a német sajtóban politikai oldaltól függetlenül nincs különbség olyan kérdésekben, mint például az illegális migráció. A Brüsszelben rendezett konzervatív NatCon rendezvényének betiltása kapcsán kiemelte, hogy ez a szólásszabadság korlátozásának csupán egy példája. „De az emberek a munkahelyeken is hátrányt szenvednek”, amennyiben a fősodortól eltérő véleményt formálnak meg.

Mint mondta, vannak olyan példák, amelyek alapján Nyugat-Európában a szabad politikai véleményformálásért akár a munkahelyük elvesztésével is fizethetnek az emberek. A brüsszeli konzervatív konferencia betiltása kapcsán pedig arról is beszélt, hogy a hatóságok megfenyegették a helyszínt biztosító hotelt, valamint a vendégek ellátását végző céget is. Orbán Viktor emlékeztetett: