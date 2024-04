Pontosan látszik, meddig tart a szokatlan meleg

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Csütörtök

Reggel a Dunántúlon még borongós lesz az idő, majd mindenhol csökken a felhőzet, és többórás napsütés várható. Nem lesz eső. Csak néha élénkül meg az északnyugati szél. 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.



Péntek

Sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő lesz az égen. Kizárt a csapadék. Az északnyugati szél megélénkülhet. 23-26 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.



Szombat

Napos, gomolyfelhős időre van kilátás, továbbra is eső nélkül. Az ÉNy-i szél többfelé lesz élénk. 22 és 27 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.



Vasárnap

Fátyol- és gomolyfelhők zavarják csak a többórás napsütést, ám csapadék nem fordul elő. A délnyugatira forduló szél megélénkül. 24-29 fokos nyárias meleg lesz.



Hétfő

Estig nem várható változás: marad az áprilisi nyár sok napsütéssel. Estétől ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, és zápor, zivatar is előfordul. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél fokozódhat viharossá. Akár 30 fokos kánikula is lehet.