Rengeteg rendőrségi ügybe keveredett az elmúlt években a pécsi baloldali városvezetés

A Mandiner arról számolt be, hogy Pécsett ismét összeállt a szivárványkoalíció (az LMP-t kivéve, ők az előző alkalommal is kimaradtak) az önkormányzati választásokra, hogy újraválasztassák az öt éve polgármesterkedő Péterffy Attilát, akit papíron a városvezető frakcióval azonos nevet viselő Pécs Jövője egyesület indít. Igaz, a szövetségi viszonyok némileg megváltoztak. Persze a legfontosabb támogató, Gyurcsány Ferenc nem engedte el Péterffy kezét. A lap szerint ez meglepő is lett volna azok után, hogy mára Pécsett sokan csak Gyurcsány embereként emlegetik Péterffyt. Az egyesületi jelölés ugyan valószínűleg nem ezt a látszatot kívánja erősíteni, de az mindenesetre beszédes volt, amikor a városházi közgyűlést megszakították, mert Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára fórumot tartott a pécsi Expo Centerben és Péterffy Attilának oda kellett rohannia.

Mellár bekavar