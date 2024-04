Rezsicsökkentés 10 évre, 3 nap alatt

Amikor az épületek hőszigeteléséről van szó, a szakemberek és tulajdonosok gyakran szembesülnek a hagyományos hőszigetelési módszerekkel járó kihívásokkal. A hónapokig elhúzódó munkafolyamat és állványozás drága, nem beszélve a 10-20 cm-es szigetelés miatt szükségessé váló nyílászárócseréről vagy komplex renoválásról, ami tovább növeli a beruházás költségét. Az utólagosan is alkalmazható, festékszerűen felhordható nanotechnológiás módszer épp az ilyen helyzetekben kínál kényelmes és költséghatékony megoldást, minimálisra csökkentve az épületek szerkezetében bekövetkező változást és a munka időigényét.

"A hagyományos szigetelési megoldások minimum heteket vesznek igénybe, továbbá megváltoztatják az épület külső megjelenését. Ezzel szemben a folyékony halmazállapotú, sugárzó hő elleni védelmet nyújtó anyag, magasnyomású gépekkel való felhordása, két alpinistával plusz egy szakemberrel néhány nap alatt elvégezhető. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem a hagyományos módszerekhez képest gazdaságosabb is, mivel kevesebb anyagot és munkaerőt igényel." – avat be Windt Gábor, a WINDT TECHNOLOGIES LTD. ügyvezető igazgatója.