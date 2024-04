Soros György évtizedek óta háborúba akarja vinni a NATO-t és Európát

A Magyar Nemzet a sorozata első részében tehát arról ír, hogy Soros György már a kilencvenes évek elején, 1993-ban is kifejtette véleményét arról, hogyan képzeli el a NATO jövőjét, több írást is közzétett, és igencsak háborús hangot ütött meg. Egyik, harminc évvel ezelőtti, „Egy új világrend felé: A NATO jövője” írásában Kelet-Európáról is írt. Mint fogalmazott:

„az Egyesült Államoknak nem kellene a világ rendőreként viselkednie. Ha cselekedne, akkor másokkal együttműködve cselekedne. Mellesleg a kelet-európai élőerő és a NATO technikai képességeinek kombinációja nagymértékben növelné a partnerség katonai potenciálját, mert csökkentené a NATO-országok számára a hullazsákok kockázatát, ami a legfőbb korlátja a cselekvési hajlandóságuknak. Ez egy életképes alternatíva a fenyegető világrendetlenséggel szemben.”