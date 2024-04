Soros György kedvenceihez folyik a terézvárosiak pénze

A bronzfokozatú átláthatósági „díjjal” kitüntetett önkormányzat honlapján fellelhető táblázatból sajnos nem derül ki, ténylegesen mennyit fizettek ki az NGO-nak. A harmadik szerződés vonatkozásában pedig még a keretösszeget sem jelölték meg, csak annyit írtak, hogy 25 ezer forintos óradíj; 2022. június 30.

Abból kiindulva, hogy a feladat „a Hungas Vital Kft. szerződésmódosítással összefüggő állásfoglalás, jogi véleményezés, módosítással kapcsolatos egyeztetéseken részvétel”, biztosan nem egynapos munkáról volt szó. Egy kicsit közelebb jutunk a megfejtéshez, ha vetünk egy pillantást a Transparency 2022. évi beszámolójára. Ebben azt írták, hogy a VI. és a XIII. kerületnek nyújtott tanácsadásból 800 ezer forint folyt be. Egy 2023 júliusára datált közbeszerzési eljárási adatlapban is feltűnik a Hungas és a Transparency neve, tehát a szerződés akár egy évig is hatályban lehetett. Következésképpen minimum több százezer forintos bevétele származott belőle a TI-nek.

Ködösítés a szerződésekben

Fontos hozzátenni, az NGO és Terézváros 2023. május 5-én is aláírt egy intézményi étkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásra vonatkozó integritási megállapodást, e mellé viszont azt jegyezték fel, hogy „ellenszolgáltatást nem érint”. Majdnem pontosan ugyanez szerepel egy 2021 novemberétől 2022 augusztusáig hatályos megállapodás mellett is. Itt még a pontos dátumokat sem adták meg, viszont a tárgya érdekes:

[együttműködés] „az Önkormányzatuk területén az állampolgári részvétel elősegítésében, melynek során módszertant és joggyakorlatokat osztanak meg egymással”.

Bármit takarjon is ez, nehéz elképzelni, hogy nem került semmibe. A TI 2021-es beszámolója alapján azonban feltételezhetjük, hogy ezért a projektért harmadik féltől – talán az Európai Bizottságtól, vagy az OSF-től – kaptak pénzt.

Ingyen letölthető oldalért is fizettek

A már említett K-Monitorra visszatérve, a szervezet 2021. február 19. és március 31. között 450 ezer forintért fejlesztett egy felületet, aminek célja „Terézváros 2020. és 2021. évi költségvetésének közérthetővé tétele, vizualizációja a hivatalos honlapon”. A koltsegvetes.terezvaros.hu aloldal a mai napig használatban van. A 2021. augusztusi állapot itt érhető el.

Első ránézésre és a forráskódja alapján nem egy bonyolult honlap. Ráadásul az oldal alapja a „StartBootstrap / Creative”, valamint a K-Monitor „önkormányzati költségvetés vizualizáció v1.x.” 2020-ban átfazonírozott sablonja, amit az év decemberében töltöttek fel a GitHub-ra.

Mindez magyarul azt jelenti, hogy az, amit a K-Monitor 450 ezer forintért eladott Terézvárosnak, nagy valószínűséggel az IT-fejlesztési szerződés megkötésének napja előtt több mint két hónappal letölthető volt az internetről – ingyen,

mivel a GPL-3.0 Licence alá van besorolva. Ráadásul telepítési útmutató is tartozik hozzá. Igaz, van egy mintaoldala itt, ahol azt írják, igény szerint egyedi módosításokat végeznek rajta a megrendelő önkormányzatok számára, de a látottak alapján a VI. kerület esetében ez csak egy menüsáv beiktatását jelentette.

A leírás segítségével és némi jártassággal ezt valószínűleg az önkormányzat rendszergazdái is képesek lettek volna megoldani, munkaidőben, az alapfizetésükért.

A fenti példák jól mutatják, hogy az átláthatóságára büszke baloldali vezetésű önkormányzat milyen trükkökkel és felesleges szerződésekkel szórja ki a terézvárosiak pénzét különböző globalista hátterű szervezeteknek.