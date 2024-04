Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A béke a legfontosabb!

Az izraeli-palesztin konfliktusról szólva arról beszélt, nagyon oda kell figyelnünk és felelősségteljesen kell lépnünk, mert az a világkereskedelem biztonságát is fenyegeti. Továbbá a terrorizmus és a bevándorlás szintén a biztonság hiányából, a bizonytalanságból, a háborúból ered - mondta a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország nem engedheti meg magának, hogy ne legyen erős. A NATO tagjai vagyunk, ez a végső biztonsági garanciánk, de nem számíthatunk kizárólag külső segítségre, ezért nagyon erős katonai fejlesztési programot kellett kidolgozni - mutatott rá. A miniszter elmondta, hogy a 2010-es évektől fogva elkezdték a szovjet felépítésű hadsereg átalakítását egy NATO kompatibilis, high-tech felszereléssel. Egy nagyon erős és ellenálló védelmi rendszert alakítottunk ki - tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifejtette, nemcsak arra törekszenek, hogy beszerezzék a megfelelő eszközöket és átalakítsák a hadsereg felszerelését, hanem arra is, hogy egy stabil védelmi ipart alakítsanak ki. Ez "a magyar gazdaság motorjának egy új hengereként működhet" - fogalmazott. A politikus szólt arról is, hogy a konferencia Európát szeretné erősíteni, és az ukrajnai háború megmutatta, hogy a NATO-nak egyértelmű létjogosultsága van, ugyanakkor Európa nem hagyatkozhat csupán a NATO-ra, amelyet az Egyesült Államok dominál. Európának a saját biztonsága érdekében többet kell tennie - hangsúlyozta. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte azt is, hogy Magyarország elkötelezett a különböző missziókban, világszerte mind ezer katonánk szolgál. A miniszter a beszédében azt is kiemelte: az Európai Unió bővítése a lehető legjobb módja annak, hogy növeljék a biztonságot a Nyugat-Balkánon.

Palkovics László, az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. vezérigazgatója közölte, hogy a Budapest Security Dialogue konferenciát először rendezték meg annak érdekében, hogy a helyi és a nemzetközi felek közötti együttműködést erősítsék a védelmi ipar területén. A védelmi ipar szerepének erősítése kapcsán arról beszélt, Magyarország nagyon fontos szereplővé vált a régióban ezen a területen. A helyi védelmi ipar garantálja a nemzeti biztonsági feltételeket is - mondta Palkovics László, fontosnak nevezve, hogy Magyarország építse ezeket a kapacitásait, belépjen a nemzetközi piacra és beépüljön a beszállítási láncokba.

Robert Kalinák szlovák miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter a déli régió kapcsán szintén azt hangsúlyozta, hogy az európai integráció nagyon fontos a béke és a stabilitás szempontjából. Ugyanakkor - mint mondta - nem halad megfelelő sebességgel a Nyugat-Balkán uniós integrációja. Megjegyezte, köztudott, hogy Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia mennyire támogatják a Nyugat-Balkán uniós integrációját.

A Európai Unió 2003-ban ígéretet tett a Nyugat-Balkán országainak, hogy csatlakozhatnak majd, de ez a mai napig csak Horvátország számára vált valósággá - mondta a miniszter, aki jó hírnek nevezte, hogy a bővítés újra napirenden van. Robert Kalinák szólt arról is, Magyarország és Szlovákia között ma a legjobb az együttműködés, és a siker kulcsa az, hogy csak azokra a témákra összpontosítottak, amelyekben egyetértettek.

