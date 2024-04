Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Fiatalok nélkül nincs jövő!

Takács Attila, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese arról beszélt, hogy "a béke jelenleg egy törékeny és mulandó állapot", amelynek a megőrzésében a honvédekre fontos szerep hárul. Ennek érdekében folytatni kell a haderőfejlesztési programmal már évekkel ezelőtt megkezdett utat, hiszen ez szervesen érinti az önkéntes alapon nyugvó területvédelmi erőket is, amelyek a haderő fontos és megkerülhetetlen alappillérét képezik - tette hozzá.

Mint mondta: a kiskunhalasi rendezvénnyel "tovább szélesítik a Magyar Honvédség összetartó közösségét". A szerződések, amelyeket a fiatalok ellátnak vagy már elláttak kézjegyükkel, nem csupán az oktatási intézményeik és társaik vállalását szimbolizálja, hanem a haza iránti elkötelezettséget és az ennek érdekében megjelenő tenni akarást is – fogalmazott. Az altábornagy szerint Bács Kiskun vármegye mindig is élen járt az önkéntes tartalékos erők toborzásában, melyet jól példáz az is, hogy az országban elsőként itt üdvözölhették az ezredik önkéntes tartalékos katonát.

Takács Attila hangsúlyozta: "a területvédelemi tartalékos erők a hivatásos és szerződéses katonák mellett a nemzeti ellenálló képesség kialakításával szolgálják Magyarországot". A tartalékos katonák hidat képeznek a Magyar Honvédség és Magyarország lakossága között. Ezzel nem csupán az elfogadtatást szolgálják, hanem utat is mutatnak azoknak, akikben megvan a kellő motiváció és elszántság a csatlakozásra - fogalmazott.