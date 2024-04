Szánthó Miklós kemény üzenetet küldött Gyurcsány Ferencnek

Szánthó Miklós azt is hozzátette: abban, hogy mi is az a szégyen, Ön viszont bizonyosan szakértő. Csak a szégyenérzetet mint olyat, nem ismeri. Maga volt az, aki hátba döfte a saját korábbi miniszterelnökét, Medgyessy Pétert, majd párttársát, Kiss Pétert, hogy a kormányfői székbe puccsolja önmagát.

Az igazgató emlékeztetett:

Maga volt az, aki saját bevallása szerint is kézi kontrollal látta szükségesnek „fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit”, hogy tanuljanak meg „nem fölszisszenni minden pillanatban”. Maga volt az, aki a 2006-ban (is) eltitkolt mindent a választók elől, „nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk”. Maga vallotta be, hogy „hazudtunk reggel, éjjel meg este”.