Szijjártó Péter: A British American Tobacco 60 milliárd forintos beruházása 450 új munkahelyet teremt Pécsen

A tárcavezető a British American Tobacco új beruházásának bejelentésén kiemelte, hogy

a brit társaság magyarországi fejlesztése nyomán nő a gyártókapacitás, illetve új termékek előállítását is idetelepítik, így Pécs globális gyártóközponttá fog válni a füst nélküli termékek terén.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, 450 új munkahely jön létre, a 60 milliárd forintos értékével pedig ez az egyik legnagyobb egyszeri beruházás a baranyai vármegyeszékhely történelmében.

Hangsúlyozta, hogy a British American Tobacco már jelenleg is majdnem ezer embernek ad munkát hazánkban, és a most bejelentett beruházással világossá vált, hogy a vállalat hosszú távú stratégiájában Pécsnek a jövőben is rendkívül fontos szerepe lesz.

Arra is kitért, hogy