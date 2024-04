Szijjártó Péter: A kínai vállalatok ellen indított hadjárat az európai gazdaság számára is káros - videó

A tárcavezető a cseh kollégájával, Jan Lipavskyval közös sajtóértekezletén újságírói kérdésekre reagálva élesen felszólalt a világ blokkosodása felé mutató erőfeszítések ellen, s úgy vélte, hogy a kínai vállalatok elleni európai uniós fellépésekkor Magyarországra kellene tekinteni, ahol a legnagyobb német és kínai gyártók olyan szorosan működnek együtt az autóiparban, hogy szorosabbat már el sem lehet képzelni.

Tehát én azt gondolom, hogy a kínai vállalatok ellen indított hadjárat az az európai gazdaság számára is káros, mert mi itt látjuk a rendkívül szoros összefonódást a német és a kínai vállalatok között, és azt látjuk, hogy bizonyos német vállalati stratégiák, amelyek sikere európai érdek is, nem tudnak sikeresek lenni kínai beszállítás nélkül

- hangsúlyozta.

A tárcavezető a cseh kollégájával, Jan Lipavskyval közös sajtótájékoztatóján

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Lehet ideológiákat gyártani, lehet mondani, hogy ez politikailag micsoda vállalhatatlan dolog, de ettől még ez a tény. Nem értem, miről beszélnek Brüsszelben. Valószínűleg fogalmuk sincs arról, hogy a világgazdaság legfontosabb folyamata, az elektromobilitásra való áttérés hogyan zajlik a való életben

- húzta alá.

Illetve kijelentette, hogy nagy várakozással tekintenek a kínai elnök tervezett magyarországi vizitjének elébe, amelyről részleteket a felek közötti megállapodás alapján április 29-én fognak bejelenteni. Szijjártó Péter egy magyar-ukrán csúcstalálkozó lehetőségével kapcsolatban megismételte, hogy akkor kerülhet sor erre, ha a kárpátaljai közösség visszakapta a jogokat, amelyekkel 2015-ben rendelkezett.

Nem az ígérvény megtételekor, hanem amikor visszakapták a jogokat, akkor lehet csúcstalálkozó. Mi készen állunk rá. Elvárásaink világosak, azt tizenegy pontban átadtuk. Folyamatosan beszélek Jermak kollégával, Kuleba kollégával, tudják, hogy mit szeretnénk, tudják, mik az elvárásaink, és remélem, hogy egyszer majd figyelembe is veszik őket

- fogalmazott.

Szijjártó Péter

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Az Egyesült Államok ukrajnai támogatási csomagjának elfogadására vonatkozó kérdés kapcsán közölte, hogy ennek az értékelését az amerikai választópolgárokra kell bízni, akiknek novemberben lehetőségük lesz véleményt nyilvánítani arról, milyen jövőt gondolnak a világnak béke vagy háború szempontjából.

Őszintén reméljük, hogy a döntés majd inkább a béke felé viszi a világot, s nem a háború eszkalálódása irányába. Mi úgy gondoljuk, hogy a fegyverszállítások meghosszabbítják a háborút, további emberek halálához vezetnek, további pusztításhoz vezetnek, és azzal is tisztában vagyunk, hogy ez az álláspontunk elég erőteljes kisebbségben van Európában, de attól még létezik, és attól még kitartunk ezen álláspontunk mellett

- tette hozzá.

Majd leszögezte, hogy a konfliktus kizárólag diplomáciai rendezéssel érhet véget, a béketárgyalásoknál pedig minden háborúzó félnek ott kell ülnie az asztalnál.

Korábban Szijjártó Péter elmondta, hogy az európai parlamenti választáson egy jobboldali fordulat és egy békepárti amerikai elnök jelenti a legnagyobb esélyt a békére. A miniszter megerősítette, hogy a kormány nagy fontosságot tulajdonít a visegrádi együttműködésnek, és mindig is több volt az olyan ügy, amelyben az érintett országok egyetértettek, mint amelyben nem, csak a mostani nézeteltérés az ukrajnai háború kérdésében nagyon látványos.

Remélem, hogy mind a négyünkben lesz annyi bölcsesség, hogy felismerjük, hogy tízszer ennyi ügyben meg egyetértünk, (.) és ezekben közösen képviseljük az álláspontunkat, mert az jobb mindenkinek

- közölte.

Ezután támogatásáról biztosította Jan Lipavsky azon döntését, hogy a nap folyamán Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel is találkozik, mondván, semmi kritizálnivaló nincsen abban, ha egy vendég más politikai szereplőkkel is egyeztet, ez teljesen normális. Rámutatott: ő maga is le szokott ülni a külföldi látogatásai során nem kormánypárti politikusokkal, így volt ez legutóbb Prágában is.